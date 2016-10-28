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Пономарь: Прекрасно, що піднімається стільки піни навколо е-декларацій, з часом в цій піні і потонуть злодії та популісти

Пономарь: Прекрасно, що піднімається стільки піни навколо е-декларацій, з часом в цій піні і потонуть злодії та популісти
Як передає replyua.net, відомий український блогер Олег Пономарь вважає, що українське суспільство зараз, як новонароджена дитина, яка вилізла з утроби Совка. Дитина, яка не вміє ходити, бачити і говорити. Тому і подача е-декларацій і вихід економіки з тіні – це тільки перші спроби повзати. Це те, що Канада проходила 100 років тому, наприклад.

«І ми це пройдемо. І це прекрасно, що піднімається стільки піни, шуму, сміття. У цій піні будуть тонути згодом злодії і популісти. Всі будуть скрупульозно вивчати декларації один одного, один одного будуть звинувачувати, а народ буде спостерігати, звикати, вчитися відокремлювати зерна від плевел. Мудріти. З'являтиметься все більше людей, які свідомо будуть виходити з тіні і виводити свої бізнеси. З'являтиметься все більше людей, які будуть вважати своїм громадянським обов'язком платити всі податки, бо вони будуть розуміти, що, тільки заплативши податки, можна вимагати від держави якісних послуг. У цій піні буде народжуватися консервативне буржуазне суспільство здорового глузду. Не все відразу, але це прекрасний час», – висловив переконання блогер.

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