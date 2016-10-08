Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии



Как



Первая новость это то, что корзина «Гаага» пополнится: Керри призвал инициировать расследование военных преступлений по действиям России и сирийских властей в Алеппо.



Вторая новость о том, что санкции однозначно будут:



Третья новость – НАТО стало ближе: Финляндия и США подписали декларацию о развитии оборонного сотрудничества.



Четвертая новость о броске от недоимперии: Беларусь начинает поставки нефти из Ирана через Украину.



Отдельно блогер остановился на вопросе санкций. «У нас уже есть санкции отдельно за



По его мнению, тактика размазывания санкций имеет более широкий диапазон. Понятно, что санкции легко вводятся, но совсем не легко снимаются. На это пойдут десятилетия, но размазывание санкций позволяет использовать гибче кнут и пряник – в зависимости от поведения РФ можно пообещать в одном месте прикрутить, а в другом месте – ослабить.



«И еще две важные и актуальные вещи на сейчас. Как только кольцо вокруг РФ сжимается, начинаются вбросы про большую мировую войну. Так было всегда ранее. Это дешевая технология запугивания, для этого могут использоваться даже западные СМИ, контролируемые Кремлем, и эта волна затем подхватывается кремлевскими СМИ, блогерами и нашей кремлевской колонной. И второе, как только кольцо вокруг РФ сжимается, начинается атака на Минские соглашения. Наша кремлевская колонна начинает кричать, как они нам вредны и так далее. По их идее, мы должны из них выйти и тогда, что? Правильно – с РФ снимут санкции», – резюмировал блогер.



Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net , известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.Первая новость это то, что корзина «Гаага» пополнится: Керри призвал инициировать расследование военных преступлений по действиям России и сирийских властей в Алеппо.Вторая новость о том, что санкции однозначно будут: США официально обвинили правительство России в хакерских атаках.Третья новость – НАТО стало ближе: Финляндия и США подписали декларацию о развитии оборонного сотрудничества.Четвертая новость о броске от недоимперии: Беларусь начинает поставки нефти из Ирана через Украину.Отдельно блогер остановился на вопросе санкций. «У нас уже есть санкции отдельно за Крым и отдельно за Донбасс . И появятся еще – отдельно за Сирию и отдельно за хакерские атаки и вмешательство в святая святых – избирательный процесс в США. Формально не имеет значения за, что вводятся (будут вводиться) новые санкции. Ведь все равно их цель одна – заставить РФ играть по принятым в цивилизации правилам, соблюдать нормы международного общежития», – отметил Пономарь.По его мнению, тактика размазывания санкций имеет более широкий диапазон. Понятно, что санкции легко вводятся, но совсем не легко снимаются. На это пойдут десятилетия, но размазывание санкций позволяет использовать гибче кнут и пряник – в зависимости от поведения РФ можно пообещать в одном месте прикрутить, а в другом месте – ослабить.«И еще две важные и актуальные вещи на сейчас. Как только кольцо вокруг РФ сжимается, начинаются вбросы про большую мировую войну. Так было всегда ранее. Это дешевая технология запугивания, для этого могут использоваться даже западные СМИ, контролируемые Кремлем, и эта волна затем подхватывается кремлевскими СМИ, блогерами и нашей кремлевской колонной. И второе, как только кольцо вокруг РФ сжимается, начинается атака на Минские соглашения. Наша кремлевская колонна начинает кричать, как они нам вредны и так далее. По их идее, мы должны из них выйти и тогда, что? Правильно – с РФ снимут санкции», – резюмировал блогер.