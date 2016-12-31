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Путин подвел Трампа реакцией на санкции Обамы – Ганапольский

Путин подвел Трампа реакцией на санкции Обамы – Ганапольский
Интернет-сообщество продолжает комментировать принятое американским президентом Бараком Обамой решение выслать из страны 35 дипломатов из России, а также ответное решение главы Кремля Владимира Путина не делать подобного шага, передает replyua.net. По мнению известного журналиста Матвея Ганапольского, подобными действиями российский лидер просто подставляет своего будущего американского коллегу Дональда Трампа. Особый акцент в своем блоге для сайта «Эхо Москвы» Ганапольский сделал на то, что сотрудники контрразведки США представили отчет, согласно которому непосредственно Владимир Путин вмешался в выборы американского президента. С точки зрения журналиста, теперь республиканец должен будет проявить соответствующую реакцию на информацию своих агентов, поскольку отсутствие каких-либо действий Трампа после оглашения таких важных сведений может стать поводом для его импичмента.

Кроме того, Ганапольский размышляет о решении российского лидера не высылать из страны сотрудников американской дипломатии, а пригласить их на празднование Нового года в Кремль. Целью подобного действия является привлечение внимания россиян с целью пропаганды, а также Путин уверен, что такому «миролюбивому жесту» Трамп даст соответствующую оценку.
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