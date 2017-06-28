Блогер: чудовий подарунок до Дня Конституції

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Політичний та економічний оглядач Кирило Сазонов у своєму дописі в соціальній мережі ділиться чудовою новиною, - про це повідомляє інформаційний інтернет-портал replyua.net.Так, Сазонов заявляє, що Національна енергетична компанія «Укренерго» сьогодні, двадцять восьмого червня 2017 року, підписала доленосну угоду. Відтепер можна говорити про приєднання нашої держави до європейської енергетичної системи. Церемонія підписання була приурочена до зустрічі Асамблеї об’єднання європейських операторів енергетичного ринку.За словами Сазонова, ця подія – справжній подарунок до Дня Конституції. Вона стала результатом двох років надзвичайних зусиль, подолання шаленого супротиву цілої банди українських політиків та так званої «тарифної мафії». Приєднання до енергетичного ринку допоможе вирішенню трьох основних завдань: об’єднання з ринками сусідніх держав, створення конкурентного ринку та удар по монополіях. Крім того, це буде дуже пристойним шансом для нарощення власної генерації. Відтак, цілком можливо, що Україна у найближчій перспективі стане великим продавцем електричної енергії – а це вам не лісом кругляком чи зерном торгувати, - наголошує Сазонов.