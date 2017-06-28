Кирилл Сазонов: интересно, Петр Алексеевич в этот раз изменит традицию и рискнет начать с себя?

Как передает replyua.net, президент Украины Петр Порошенко во время обращения к украинцам по поводу Дня Конституции заявил, что он ожидает от Верховной Рады Украины в ближайшее время голосования за снятие депутатской неприкосновенности и называет ее анахронизмом.
По словам известного украинского блогера и политолога Кирилла Сазонова, на самом деле практически невозможно в Украине найти человека, который был бы против снятия неприкосновенности с депутатов. С другой стороны, эту идею пытались реализовать все президенты, у которых обострялись отношения с Верховной Радой и тогда мы слышали идеи о том, что депутатская неприкосновенность – это то, что манит в парламенте всех аферистов, олигархов, которые имеют проблемы с законом.
Кирилл Сазонов отмечает, что главный аргумент во время предложения снять неприкосновенность всегда звучал одинаково – давайте снимем неприкосновенность не только с депутатов, но и с президента и судей. «На этом этапе, обычно, все и заканчивалось. Интересно, Петр Алексеевич в этот раз изменит традицию и рискнет начать с себя?», – резюмировал Сазонов.