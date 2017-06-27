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Политолог: я выступаю за возвращение в Уголовный кодекс Украины смертной казни

Политолог: я выступаю за возвращение в Уголовный кодекс Украины смертной казни
Известный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов у себя в Facebook пишет о том, что, несмотря на критику и обиды грантоеды и прочих правозащитников все-таки нужно вносить изменения в законодательство, в частности возвратить в Уголовный кодекс Украины смертной казни.

По словам Кирилла Сазонова, в первую очередь самое строгое и суровое наказание должно быть применено к педофилам, которые убили и изнасилованного ребенка. «Да, за изнасилование и убийство совершеннолетней женщины не вижу смысла тоже давать срок – тут заслуженная смертная казнь. Наверное, за любое умышленное убийство, не только с изнасилованием, пусть с целью ограбления – резонный приговор. Понимаю, что негуманно и тем не менее, настаиваю именно на таком подходе», – написал Сазонов.

Он добавляет, что, возможно, в таком подходе свою роль играют эмоции, но после новости об изнасиловании и медленного жестокого убийства шестилетней девочки в Донецкой области, не в эмоциях становится дело, а в самой сути происходящего. «По факту – оправдан ли смертный приговор в таких случаях, как вы считаете?», – задается вопросом политолог.
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