Сазонов: есть только два пути реинтеграции Донбасса в Украину, ни третьего, ни четвертого не дано

Украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что кто бы что не говорил о том, что Донбасс нужно как можно быстрее возвращать, это будет неправда, потому что силовым путем никто не собирается это делать, а метод высокой дипломатии и санкций займет некоторое время. По мнению блогера, сейчас уже никто не сомневается в том, что «Минские договоренности» не более, чем красивые слова и история, ни одна из сторон не будет их выполнят лишь потому что те нормы, которые заложены в этих договоренностях противоставляются государственным интересам, как Украины, так и РФ и здесь компромисс невозможен.
Как пишет блогер, не только в Украине, но и в ЕС прекрасно понимают, что «Особый статус Донбасса» - это не просто признание боевиков, сепаратистов своими согражданами со стороны Украины, это молчаливое согласие со стороны Украины на то, чтобы Россия и дальше контролировала все процессы, которые происходят в стране, имела своих ставленников на главных должностях. «Свобода и независимость либо есть, либо их нет. Тут, как с беременностью – слегка не бывает», – отметим Кирилл Сазонов.
Он отмечает, что, исходя из сложившейся ситуации возможны только два варианта. Первый: Путин отказывается от своих интересов на Украину. Второй вариант: Украина капитулирует перед агрессором. «Все концепции реинтеграции Донбасса в Украину должны опираться именно на эту реальность…», - резюмировал блогер.