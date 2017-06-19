Сазонов: когда Березюк проголодается пусть сожрет Семенченко и Садового. Гарантирую – Львову и Украине станет гораздо легче

Глава фракции «Самопомич» Олег Березюк заявил сегодня на согласительном совете Верховной Рады, что не планирует ходить на заседания Рады, потому что будет голодать не за себя, конечно, а за львовян. По словам известного украинского политолога Кирилла Сазонова, Березюк так и заявил, что будет голодать, потому что издевается власть над Львовом. По мнению Березюка, вся проблема в том, что примерно год назад киевская власть практически взяла в заложники не только мэра Львова и его политическую силу, но и всех жителей города.
«Ну, тут я согласен. Власть над Львовом издевается. В первую очередь власть Львова. А «Самопомич» издевается над Украиной. Семенченко с его перекошенными блокадами издевается, Войцицкая с Соболевым тоже издеваются над здравым смыслом», – написал Сазонов. Он добавляет, что про Садового вообще нечего говорить – долю свою имеет везде, а мусороперерабатывающий завод построить не смог – маловат откат, видимо.
«Так что голодай, дорогой Шаман, а через неделю, когда проголодаешься, сожри Семенченко с компанией и Садового. Гарантирую – Львову и Украине станет гораздо легче...», – резюмировал Кирилл Сазонов.