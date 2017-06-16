Кирилл Сазонов: на третьем этапе блокады Семенченко и компания будут у сограждан кошельки в подворотнях отбирать

Популярный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет о том, что на первом этапе блокады нардеп Семен Семенченко перекрыл Украине уголь и металл во имя освобождения военнопленных. Военнопленных, правда, освободить не удалось, но уголь и металл теперь в руках подконтрольных России сепаратистов, а Украина из Российской Федерации антрацит за валюту вынуждена покупать.
По словам Сазонова, теперь вот объявлен второй этап блокады – Семен Семенченко и его соратники из партии «Самопомощи» решили заблокировать электростанцию на западной Украине, за которую олигарх Игорь Коломойский третий год судится с олигархом Ринатом Ахметовым, но делают они это, конечно же, не ради денег, а исключительно с целью освобождения военнопленных на Донбассе.
«Я вот смотрю на этот цирк и думаю – а, что будет на третьем этапе блокады? Не удивлюсь, если во имя освобождения военнопленных, блокадники будут у сограждан кошельки в подворотнях отбирать», – написал Кирилл Сазонов.