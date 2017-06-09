Кирилл Сазонов: наше сотрудничество с Москвой в сфере энергоносителей и электроэнергетики скоро сойдет к нулю

Как передает replyua.net, украинский блогер Кирилл Сазонов у себя в Facebook отмечает, что Украина будет получать все больше ядерного топлива из США. Хотя до 2014 года на украинском рынке царила монополия российских ТВЭЛов. От газа отказались, по ядерному топливу процесс набирает обороты. Запад охотно отзывается на сотрудничество с Украиной на вполне принятых для Украины условиях.
По словам эксперта, Кабмин тем временем утвердил проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ). Раньше его тоже вывозили по договору в РФ.
Кирилл Сазонов подчеркивает, что такими темпами, если не забывать про развитие внутренней добычи и энергосбережение, наше сотрудничество с Москвой в сфере энергоносителей и электроэнергетики скоро сойдет к нулю, чем очень огорчит соседнее государство, ведь за счет украинцев россияне неслабо пополняли свою казну. «Реальная независимость – это не слова, это работа и расходы, но оно того стоит», – резюмировал Кирилл Сазонов.