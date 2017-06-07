Оппозиция РФ ведет себя словно «слегка беременная», не пытаясь рассказать россиянам, что Украина давно уже европейская страна, – блогер

Украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет о том, что отличным примером того, как на самом деле идут дела в Украине, являются сами россияне, приезжающие к нам регулярно и в большом количестве. Кто-то из них едет к родственникам, кто-то – отдохнуть или поработать. После того, как Россия аннексировала Крымский полуостров и превратила его в замусоренную пустыню, большой популярностью стала пользоваться наша «жемчужина у моря» – Одесса. По востребованности у россиян с ней может поспорить разве что культурный и исторический центр всеевропейского масштаба Киев.
По словам Кирилла Сазонова, в этой ситуации выглядит довольно странным, что российские оппозиционеры не рассказывают правды об Украине своим землякам. Ведь многие из них называют себя друзьями Украины и, что называется, не вылезают отсюда месяцами. В частности, известный оппозиционный активист фотограф Евгений Фельдман. Практически весь 2015 год он провел в Киеве, по нескольку раз прилетал в феврале, марте, апреле. Да и потом – и летом, и зимой – его видели на таможне постоянно. В прошлом году он также навещал Киев. Наверняка фотографии Евгения, беспристрастно фиксирующие объективную реальность новой Украины, были бы очень интересны простым россиянам. Или, например, руководитель штаба Навального Яна Гончарова. На своей машине за последние годы она объездила не только Киев, но и буквально всю Украину – от Перекопа до Черновцов. Почему бы Яне не опубликовать небольшой рассказ о том хорошем, что она видела в своих поездках? Практически родным домом стала для российской оппозиции Одесса. Людмила Навальная, мать известного оппозиционера и критика кремлевского режима Алексея Навального, приезжала сюда в июне 2015 года. В ноябре туда же самолетом прибыла юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Как пишет блогер, этот список несогласных с Кремлем россиян, которые постоянно приезжают и прилетают в независимую Украину, можно продолжать еще долго. Все они, и многие другие российские оппозиционеры, чьи имена также имеются в подготовленной СБУ сводке, вполне могли бы раскрыть глаза россиянам на то, как на самом деле живется в новой, свободной и независимой Украине. Иначе нехорошо получается – отдыхать и проводить свои встречи московская оппозиция охотно приезжает, а разоблачать пустые выдумки кремлевского режима у них почему-то не очень получается. То есть в гибридной войне Кремля против Киева их дело – сторона? «Ребята, так не бывает. Идет война и статус «слегка беременных» невозможен. Или называем агрессора агрессором или работает на него – вот такой простой выбор. Ведь все они к нам приезжали, и по много раз, поэтому вполне способны подтвердить, что украинцы давно стали цивилизованными европейскими гражданами», – резюмировал Кирилл Сазонов.