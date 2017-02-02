Кирилл Сазонов: Трамп спит и видит, как ему украинский вопрос решить с Виталием Хомутынником

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в некоторых СМИ появилась новость со ссылкой на мнение одного эксперта, что США ищет новых партнеров в украинской политике с которыми бы можно было обговорить вопрос конфликта на востоке Украины. И в качестве примера приводится встреча нардепа Виталия Хомутынника с Кевином Маккарти и Эдом Ройсом.
«Безусловно, конечно ищут. Места себе не находят просто – 24 часа в сутки только и думают про Украину, а тут такой Виталий Хомутынник приехал и у команды Дональда Трампа просто камень с души упал. Решены все проблемы – вот, нашли нового человека с кем дела пойдут, как по маслу. Теперь заживем!», – написал Кирилл Сазонов.
По его словам, теперь вообще о заявлениях Трампа можно забыть, Китай не проблема больше и не конкурент. «Ребята, да в США сейчас такие процессы пошли, что им не до поисков того с кем украинский вопрос решить. Все же видят, что Дональд Трамп впереди планеты всей, зажигает по полной программе и мы пока не в приоритете...», – резюмировал Кирилл Сазонов.