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Сазонов: Россия спешит вернуть Донбасс в Украину

Сазонов: Россия спешит вернуть Донбасс в Украину
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook высказал предположение, что Россия очень хочет вернуть Донбасс Украине уже в этом году, поэтому взяла на себя вопрос устранения главарей «псевдореспублик».

По мнению Кирилла Сазонова, где-то на непубличных переговорах вопрос уперся в амнистию командиров боевиков. Россияне требовали – в тюрьму не сажать, для нас это потеря лица, ведь для РФ лидер боевиков – это национальные герои, на примере каких промыты мозги поколения россиян. Украинцы дали ответ – главарей амнистировать не можем, народ не поймет, потому что для наших соотечественников главари «ДНР» и «ЛНР» это не просто взбунтовавшиеся жителя Донбасса, а в первую очередь причина смертей и горя в Украине.

«Получив ответ от Украины, россияне почесали в затылке и ответили – ладно, мы сами с главарями вопрос решим, спасем от тюрьмы и без амнистии. Вот, Валерия Болотова спасли, еще в Донецке одного замминистра. Вы спросите, насколько реален этот сценарий? А представьте, насколько искреннее некоторые сегодня задают себе вопрос – кто следующий?», – подытожил Кирилл Сазонов.
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