Сазонов: скоро начнется новая серия сериала о притеснении могучего русского языка

Известный политический обозреватель и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что нардепы снова решили вернуться к весьма щепетильной теме, зарегистрировав в парламенте законопроект № 5670 «О языке». Блогер предвещает огромное количество дискуссий, как в Украине, так и за ее пределами, ведь авторы законопроекта хотят, что бы украинский язык стал обязательным для СМИ, госструктур и стал нормой в общественной деятельности.
По словам Кирилла Сазонова, если посмотреть на карту Украины и там увидеть огромное независимое государство, то согласно логике на территории этого государства должен иметь преференции единственный язык, то есть украинский, но истерика о защите якобы притесняющего русского языка – это часть большой политики, поэтому без скандала не обойтись. Сазонов подчеркивает, что интереснее всего в этом вопросе будет наблюдать за теми политическими силами, которые называют себя патриотами, но не упускают возможность подыграть Кремлю. «Если с осколками партии Януковича все понятно, то с Тимошенко все куда непредсказуемей», – отметил блогер.
Кирилл Сазонов прогнозирует, что законопроект имеет хороший шансы, чтобы быть принятым, ведь авторами его есть аж 33 нардепа с разных фракций.