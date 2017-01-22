Сазонов: Россия становится все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что ряд украинских депутатов, чиновников и журналистов, включая Антона Геращенко, вызывают у Кремля бешенство, что для все уже далеко не новость. По словам блогера, поэтому по привычке в соцсетях просматриваешь время от времени карикатуры на кровавого Пастора, проплаченные новости о якобы вечеринке в честь миллиарда Яценюка, подлые видео из интимной жизни известного журналиста, но, когда в ход идут «игры» с планированием убийства, это уже куда серьезнее и опаснее.
«К информационной войне все уже как-то привыкли, но Москва предпочитает стиль ранних девяностых – убийства. При всей жесткой политической борьбе в Украине никому даже в голову не приходит убивать оппонентов. Дискредитировать, подставлять, ждать момента для удара из всех информационных стволов – это да, но убивать давно бросили, потому что мы же не звери. А у них вот такие решения. Все-таки эта страна все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией – написал Кирилл Сазонов.
По его словам, уважения заслуживают украинские силовики, суд должен быть публичным и показательным. «Если они легко дают взорвать политика, у них не дрогнет голос отдать команду на теракт просто в публичном месте. Харьковчане знают, о чем я», – резюмировал блогер.