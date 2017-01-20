Сазонов: бизнес-интересы раскололи «Оппозиционный блок»

Известный блогер Кирилл Сазонов в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал информацию о возможном расколе в партии «Оппозиционный блок». По мнению блогера, раскол в «Оппозиционном блоке» уже произошел, но, естественно, о нем публично никто говорить не будет, потому что нет смысла «колоть» фракцию на две маленькие, что не принесет никакого эффекта.
«Первые признаки раскола мы увидим во время голосования в парламенте, одни депутаты будут голосовать за то, что интересно одним, другие, наоборот – за это голосовать не будут, а на выборы у каждого своя дорога. Если говорить о первой группе «Левочкин-Фирташ-Бойко», то у них хороший финансовый ресурс и телеканал «Интер». Вторая группа «Новинский-Ахметов» тоже не бедная и имеет достаточно мощный электорат на востоке страны. Не стоит забывать и о третьей группе «Рабинович-Мураев», которая самая первая заявила о самостоятельном политическом будущем», – отметил Сазонов.
По словам Кирилла Сазонова, раскол произошел не из-за разных политических взглядов, а из-за собственных бизнес интересов. «Если говорить об Ахметове, то у него три интереса: бизнес, футбол и благотворительность, поэтому политикой занимаются Колесников и Вилкул. Они, в свое время, выбрали нейтралитет, заявив, что «мы не с Киевом и не с Москвой», за этот нейтралитет уже пришлось серьезно заплатить потерей своего бизнеса. Фирташ, Левочкин, Бойко привыкли всю жизнь сидеть на газовой трубе, поэтому им нужно восстановить отношения с Россией.