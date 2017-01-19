Сазонов: Порошенко должен провести переговоры с Трампом не, как с политиком, а, как с бизнесменом

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что достигнутая договоренность президента Порошенко с президентом США Трампом о встрече уже в феврале – это хоть и маленькая, но победа, ведь желающих тет-а-тет переговорить с новоизбранным лидером американцев уже выстроилась очередь на год вперед.
В то же время блогер подчеркивает, что от этой встречи может зависеть очень многое и Петру Порошенко уже сейчас стоит продумать все до мелочей, о чем он хотел бы сказать Трампу. По мнению блогера, не исключено, что у Трампа уже есть готовые предложения по Украине, но, в то же время их может и не быть, так как Украина – это не Китай, поэтому малая вероятность того, что команда Трампа еще в ходе избирательной гонки тщательно готовила свою стратегию по Украине. «Самое главное – это не жаловаться на Россию, Трамп не слеп, он все прекрасно понимает, главное донести своему коллеге несколько возможных и допустимых для Украины вариантов решения конфликта на востоке страны. Трамп в первую очередь бизнесмен, поэтому ему будет интересен только тот сценарий, где он увидит выгоду лично для себя и для США», – отметил Сазонов.
«Поскольку внешние вопросы для Трампа не на первом месте, предложение должно быть очень выгодным, чтобы окружение Трампа увидело прибыль от политических и финансовых вложений в Украину», – отметил блогер.