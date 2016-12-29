Сазонов: Добычу угля в Украине нужно увеличивать и кормить своих шахтеров, а не польских

«ДТЭК» заявляет, что компания намерена импортировать из Польши еще 100 тысяч тонн угля до конца февраля 2017 года. Причиной тому холода, которые пришли в Украину в декабре, следовательно, пришлось увеличить потребление электроэнергии в стране на 8%, сжигание угля на ТЭС компании выросло на 35%. Теперь, чтобы избежать отключений, нужно пополнять стратегический запас.
Известный украинский блогер Кирилл Сазонов объяснил, что речь идет об угле марки «Г», который также добывают в Украине, но в недостаточном количестве. Хотя добыча собственного украинского угля выросла на 8% с начала года. По мнению Кирилла Сазонова, таким образом Украина даст возможность заработать польским шахтерам, которые заплатят налоги в польскую казну. «Мораль – если мы хотим давать больше работы украинцам и собирать больше налогов в наш бюджет, добычу угля нужно увеличивать и развивать. Деньги, которые мы заплатим украинским горнякам, будут потрачены в Украине – в наших магазинах, на наших заправках и все они заплатят налоги, а вот деньги за импорт просто уйдут в бюджет стране-экспортеру. Приоритет очевиден, нужно оперативно делать правильные выводы», – резюмировал блогер.