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Польша и страны Балтии – реальные союзники Украины – Кирилл Сазонов

Польша и страны Балтии – реальные союзники Украины – Кирилл Сазонов

По мнению 70 процентов польских граждан, если Россия начнет военную агрессию на балтийские страны, Польше нужно будет оказать им военную поддержку. Как пишет replyua.net, такое мнение на своей странице в социальной сети Фейсбук озвучил эксперт Кирилл Сазонов. К тому же, результаты опроса свидетельствуют о том, что при условии нападения на Польшу, треть участников опроса без размышлений присоединятся к армейским рядам, будь они добровольческими или санитарными. Сазонов считает, что в то время, пока в Европе размышляют о том, как бы умиротворить агрессора и найти приемлемый вариант решения ситуации, связанной с агрессией Кремля, у стран Вышеградской четверки никаких надежд на такой сценарий нет. Поэтому, у них есть готовность к общим действиям.

Кирилл Сазонов отмечает полную адекватность этих стран, в связи с чем Украина, выбирая себе союзников, должна считаться с этим фактором, а не слепо соблюдать все без исключения рекомендации руководителей Германии и Франции. На самом деле, Берлин и Париж не замечают никаких угроз, а о потерях Украины они не слишком беспокоятся.


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