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Господарі ЧС-2018 мають очікувати суду в Гаазі, а не приймати футбольні чемпіонати – блогер

Господарі ЧС-2018 мають очікувати суду в Гаазі, а не приймати футбольні чемпіонати – блогер
Федерація Футболу України може вимагати від ФІФА перенесення чемпіонату світу з футболу 2018 року з Росії в іншу країну. Таку вимогу можна вважати окремим пакетом санкцій відносно країни-агресора. Спільниками України в цій ініціативі можуть виступити наші союзники на політичному полі, які найбільш активно підтримують нас в боротьбі з агресором. Це Польща, Литва, Естонія і Латвія. З ініціативою позбавлення Росії права проведення чемпіонату 2018 роки вже виступали представники Великобританії, але в той момент біля керма ФІФА стояв Йозеф Блаттер, якого пов'язують з російської футбольної номенклатурою як мінімум дружні стосунки. Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Кирило Сазонов, передає replyua.net.

За його словами, в минулому році Блаттер був змушений піти з теплого насидженого місця після корупційного скандалу, пов'язаного, в тому числі, з визначенням країн, в яких пройдуть ЧС 2018 і 2022 років. Це Росія і Катар. Спочатку здійнялася велика буря, всі почали гомоніти про те, що Росії не бачити вдома ЧС-2018, але потім нафтові долари зробили свою справу і скандал дещо ущух, але не повністю. На даний момент в США триває розслідування корупційного скандалу, який викликає в Росії серйозну стурбованість. «Зараз ми можемо лише припускати наявність корупційної складової при отриманні РФ права на проведення мундіалю, але реальна проблема вже давно вийшла за рамки дискусій про корупцію», – зазначив Кирило Сазонов.

Футбол поза політикою – саме цією фразою прикриваються сьогодні прихильники збереження права на проведення чемпіонату 2018 роки за Росією, але політику РФ ми не обговорюємо вже два з половиною роки. Про яку політику взагалі можна говорити, зараз вже мова йде про збройну агресію і військові злочини країни, яка збирається прийняти в себе ЧС-2018. Вторгнення російських військ в Україну і факт агресії недавно були офіційно визнані на сесії ПАРЄ. Свідоцтв обстрілу українських міст і вбивств мирних жителів, тортур і розстрілів полонених – вистачає. Бомбардування мирних поселень в Сирії, вбивства цивільних, в тому числі жінок і дітей – це все реальні гріхи російського керівництва. Після цього господарі ЧС-2018 мають шеренгою відправитися до Гааги, а не приймати футбольні чемпіонати.

Для прикладу Кирило Сазонов пропонує згадати Мюнхенську Олімпіаду, коли Європа вирішила «не злити Гітлера» і не забирати у Німеччині Олімпіаду. У 1936 році багато спортсменів вшанували Мюнхен своєю присутністю, допомогли Гітлеру підняти свою популярність і легітимізувати режим, а в результаті отримали велику війну з десятками мільйонів жертв. «ФІФА хоче повторити експеримент з Путіним, просто тому що «футбол поза політикою»? Умиротворення упирів – безнадійне заняття. Просто тому що вони не вміють зупинятися і сприймають спроби домовитися, як слабкість і сигнал на продовження агресії», – зазначив блогер.

На його переконання, настав час, щоб своє слово сказали депутати Верховної Ради і глава ФФУ Андрій Павелко. Блогер висказав впевненість, що можна не сумніватися в тому, що багато країн підтримають цю вимогу України. Громадські активісти у багатьох країнах можуть провести акції під офісами своїх футбольних федерацій, але виступити з ініціативою повинна саме Україна.

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