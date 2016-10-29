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Декларации рвут Сеть, в спешке журналисты приписали Олесю Довгому вместо 95 картин – 95 квартир

Декларации рвут Сеть, в спешке журналисты приписали Олесю Довгому вместо 95 картин – 95 квартир
Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что народ бросил смотреть сериалы, даже порнотрафик упал до истерического минимума. Вся страна, затаив дыхание, считает чужие деньги. Тем более, там есть что посчитать. Главное, после ответа на вопрос «Сколько?» услышать еще и что-то внятное на вопрос «Откуда?», цитирует блогера replyua.net.

«Самый огонь, когда журналисты в сумасшедшей спешке за сенсацией не успевают даже разобраться в декларации, а сенсация уже бороздит просторы интернета. «У Олеся Довгого в декларации 95 квартир!» - заголовок просто разрывает Сеть и привлекает внимание. На самом же деле не квартир, а картин! Квартира и картина, даже при равной стоимости – принципиально разные вещи. Внимательнее нужно читать. А то получается, как в анекдоте про двух друзей, которые освободили джина, а он был добрым, но туговатым на ухо. Желания друзей джин конечно исполнил. И теперь у одного из них бесконечный запас факсов, а у второго тридцатисантиметровый теннис…», - подшутил Кирилл Сазонов.

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