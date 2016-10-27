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Кирилл Сазонов: Лошадки олигарха Онищенко «проскакают» мимо е-деклараций

Кирилл Сазонов: Лошадки олигарха Онищенко «проскакают» мимо е-деклараций
Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook поднял еще один, по словам Сазонова, наверняка не последний, прокол, серьезных недоработок авторов и идеологов нынешних е-деклараций.

«При всей сложности заполнения е-деклараций разработчики упустили ряд вопросов. Например, есть такой вот олигарх Александр Онищенко, который сейчас в бегах, или экс-нардеп от Партии регионов Юрий Чертков. Оба большие любители лошадей. У Черткова в конюшне, если я правильно помню, дешевле 250 тысяч коней не было. Может, не квартира нардепа Сергея Лещенко, которая не из дешевых, но все равно дорого. Если кто-то из них пойдет на госслужбу – вносить лошадок в декларацию не нужно. Хотя их стоимость зашкаливает, плюс их можно продавать или зарабатывать большие деньги на соревнованиях», – отметил блогер в Facebook.

По его словам, также кошечки и собачки есть очень дорогие. Хотя, оценить их реальную стоимость сегодня будет непросто – с учетом амортизации. Ну и в случае рождения щенков или котят надо срочно сообщить про изменение материального положения.

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