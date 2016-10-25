Альтернативы Порошенко нет, а запасной вариант есть - блогер

По мнению известного украинского блогера Кирилла Сазонова, самая крутая информация на сегодня – не игрища помощника Путина Суркова, а слухи касательно того, что в БПП обсуждают вариант замены Порошенко в случае падения его рейтинга, на Луценко. В качестве следующего кандидата в президенты. Самое смешное, что это правда, которая не имеет значения и бред одновременно, который имеет право на жизнь, написал Сазонов в Facebook, передает replyua.net.
«Почему бред? Потому что президентские выборы не скоро и определять кандидата рано. И, если рейтинг Порошенко упадет до плинтуса – наивно верить, что он пойдет на досрочные. Тем паче, пока с рейтингом у Президента не катастрофа, а очень большой плюс», – написал Сазонов.
«Почему правда? Потому что в любой мощной ФПГ, а украинские партии это, как правило, одновременно ФПГ, всегда непрерывно обсуждают запасные варианты на случай смены лидера. Регионалы, например, весь 2013 год грызлись, глядя, как «Батя» роет себе яму – кем заменить урода, который рискует утопить сразу всех. Семья двигала Арбузова, коалиция «не донецких» и «донецких» не семейных хотела двигать в президенты Вилкула. Он не толстый, в очках, красивый и равноудален. И чем закончилась дискуссия? Правильно – «Батя» всех опередил с графиком утопления партии и клана целиком. Так что вариантов впереди очень много. И слухи, даже правдивые, особого значения не имеют», – резюмировал блогер.
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