Кирило Сазонов: Виявляється, не всі хочуть повернути награбоване Януковичем

Вчора депутати Верховної Ради з особливим цинізмом знову прикрили собою грошики Віктора Януковича від повернення їх в український бюджет. Цинізм у тому, що ніхто ніби й не проти. Просто немає голосів для включення його до порядку денного сесії. А так, коментуючи в ефірах всі «За». Хто ж проти – награбоване міцними господарниками повернути в бюджет. На армію, на соціалку – всі тільки «За». Ну, крім Опоблоку, у яких прямий фінансовий зв'язок і інтерес з втікачами. А голосів все одно немає. Парадокс? Про це у своєму блозі пише відомий український блогер Кирило Сазонов, передає replyua.net.
«Здавалося б – все просто і чесно. Закон про повернення вкрадених активів не повинен лякати нікого, крім тих, хто власне ці активи вкрав. Але вони зі зрозумілих причин мають в сьогоднішньому складі українського парламенту дуже скромну фракцію і то через недопрацювання правоохоронців. Так чому ж немає більшості за повернення українцям вкраденого?», – задається питанням блогер.
Він запропонував на розсуд свій мотив мотивації нардепів. «Не буду сипати кліше і штампами окремих дуже багатих «антикорупціонерів», які брешуть нам про ризики рейдерства і чимось шумно чвакають, коли думають, що ми не бачимо. Вони брешуть. Вони знають, що брешуть. І ми знаємо, що вони знають. А вони навіть знають, що ми знаємо, але продовжують брехати про ризики, які в законопроекті давно виключені. Йдеться виключно про гроші, вкрадені так званою «Сім'єю». І, можливо, в перспективі про ті гроші, які зараз краде хтось із самого вищого ешелону влади. Тут сітка з дуже великими осередками – дрібниці автоматично проходять повз», – зазначив Сазонов.
Народний фронт «За». Опозиційний блок і перефарбовані регіонали проти – тут немає питань. «Батьківщина» з ними тримає загальну оборону – тут теж питань немає, вони зараз в одному човні і в одному театрі кремлівського Карабаса Барабаса. А ось з БПП ситуація парадоксальна. Гройсман вимагає підтримати. А голосів від БПП завжди «трохи» не вистачає. Чому? Президент на словах начебто теж «За» двома руками. А як до голосування справа доходить – так вся його вірна «група Березенко» тихо саботує процес разом з різного роду оптимістами, зануреними в ремонт своїх нових квартир. Глава фракції Гринів коментує щось туманне. І що – вся президентська рать збунтувалася проти Порошенка? Не смішіть мої тапочки. Це явно подвійна гра. На словах Порошенко проти Януковича і його команди, а на ділі... На ділі ми маємо саботаж президентської групи в БПП по спецконфіскації, спокійно працює «Інтер» і розгулюють на свободі одіозні регіонали.
«Цікаво було б послухати про ціну питання. Ну, ми ж не віримо, що Березенко та Гринів просто махнули рукою на позицію Президента. Значить, є команда. На словах «За» тому що народ не зрозуміє, а на ділі – як тільки питання на голосуванні, терміново всі в буфет. Бабло перемагає зло? Лояльність «Інтера» і співпраця з його кураторами? Або старі зобов'язання не втратили силу і забрати бабло у Януковичів та інших Арбузовів суперечить поняттям? Хлопці, ви погано закінчите. Коли-небудь народу просто набридне дивитися, як вкрадене у нього вашими стараннями ніяк не виходить повернути», – резюмував Крило Сазонов.
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