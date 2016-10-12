Блогер розповів, які партії займаються популізмом, а в Раді «завалюють» всі соціальні законопроекти

Якщо вірити словам, а не справам, то головними борцями за інтереси простих людей виступають, звичайно, не великі фракції, а брати наші менші, зокрема Батьківщина і Радикальна партія Ляшка. Обіцянки зі сльозами навпіл течуть рікою з телеекранів і з динаміків радіостанцій, а під час голосування у Верховній Раді все обіцяне кудись дівається і фракції не дають голосів за потрібні соціальні закони. Про це у своєму блозі пише Кирило Сазонов, передає replyua.net.
«Вже душ страшно включити, тому що боїшся почути щось про тарифи і іноземців, які скуповують землю. Але давайте все-таки спробуємо повірити своїм безсоромним очам. І подивимося на статистику голосувань за соціальні проекти, яку оприлюднив Комітет виборців України в рамках звіту про виконання партіями соціальних обіцянок. Всього взяли 49 законопроектів. Найбільш соціальних», – написав Кирило Сазонов.
Отже, «Батьківщина» стабільно голосувала лише за 23 соціальні законопроекти, даючи від 60% до 80% голосів фракції. За інші законопроекти взагалі майже не давали голосів. Тобто приказка про хрестик або труси тут взагалі не в ходу. Радикали були більш послідовними, даючи від 70% до 90% вже за 26 соціальних законів. Ще за 5 законів практично одноголосно – більше 90%. За сім – менше 50%.
Ну а найбільш послідовними, з протилежним знаком, були ті, хто найбільше переживає за людей, які страждають від дій влади після Майдану. Екс-регіонали з Опоблоку стабільно давали нуль голосів за 19 соціальних законопроектів. Зрозуміло, що їм не з руки було призначати пенсії постраждалим на Майдані, на якому знесли їх улюбленого Януковича, але всі інші законопроекти стосувалися всіх громадян. Решта 27 законопроектів отримували «щедрі» від 0% до 20% голосів регіоналів. Хоча, може просто в цей момент хтось відкривав пиво об кнопку або засинав на ній.
«Я дозволю собі нагадати, що мова в цій підбірці йде не про якісь складні і дискусійні питання, а виключно про підвищення соціального захисту населення. Пенсії для постраждалих учасників Революції Гідності (Батьківщина відмовилася підтримати), індексація аліментів на 10% і так далі. Звичайно, розмахувати вилами або героїчно захищати інтереси простих людей в телевізорі куди ефектніше, ніж просто прийти в Раду і натиснути кнопку. Але менш ефективно. Хоча, якщо діяти за принципом «Чим гірше, тим краще» або «Баба Яга проти», то ніяких протиріч немає. У парламенті ти робиш гірше, а потім з екранів обіцяєш допомогти. Все логічно...», – резюмував Кирило Сазонов.
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