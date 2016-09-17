Сазонов: В команді російських пропагандистів поповнення

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Нещодавно в ефірі одного з телеканалів одеський губернатор Михайло Саакашвілі завив, «якщо українцям дати безвізовий режим з Євросоюзом, вони негайно цим скористаються. І втечуть. В Польщу. Тому українські чиновники повинні вжити заходів». Саакашвілі має на увазі, що українцям не потрібно давати безвізовий режим? Так це вже давно всі російські чиновники твердять, а останнім часом і наші «грантоїди» підключилися, цитує блогера Кирила Сазонова replyua.net.«Хором кричать – не давайте українцям безвізовий режим, не заслужили ще. Я так зрозумів, хор стане голоснішим на один красивий грузинський баритон? Або Михайло Миколайович хоче попередити Україну про те, як їй загрожують підступні європейці і особливо сусіди поляки? Так на цих заявах теж вже не тільки російські спікери голос зірвали, а й місцеві проросійські політичні «консерви» розкрилися давно», – написав Сазонов.Все, бюджет пропагандистів вичерпаний, а ми після загострення «братніх» почуттів з боку росіян якось взагалі перестали боятися європейських загроз. І якщо окремо взятий український губернатор починає повторювати всі ці російські страшилки, він дискредитує тільки себе, у нас вже імунітет. Хоча, при правильній подачі такі заяви можуть мати певний резонанс в Польщі і зіпсувати наші, і без того зараз неспокійні відносини, вважає блогер.За його словами, дивує інше, що саме пропонує політик Саакашвілі? Може, стіну на кордоні з Польщею поставити з колючим дротом, щоб не виїжджали? Паспорти відібрати? Оголосити Польщу підступним супостатом і всіх інших, щоб два рази не вставати? Відповіді досі немає.