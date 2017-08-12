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Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер

Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер
Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил в эфире телеканала «112 Украина», почему украинцы тратят более 50% заработка на питание, а немцы только 14%. Ответ министра уже облетел всю страну, тот ответил – просто украинцы слишком много едят. Как пишет в своем блоге украинский блогер Ким Ахеджаков, к сожалению, в СМИ было опубликовано только часть интервью, в другой части министр более подробно объяснил свою позицию.

Как пишет блогер, когда у Андрея Ревы спросили, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях. «Все просто, ответил министр, - жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло. Когда же спросили, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то Андрей Рева ответил, что основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем. А может причиной является низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, поинтересовались журналисты. «Не говорите глупости – основное – украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!», – прокомментировал Рева.

Последний вопрос журналистов «добил» Андрея Реву. Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это является следствием технического прогресса и развития Германии? «Опять мимо, ответил министр, - это является следствием того, что украинцы любят работать руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения в производственные процессы на протяжении десятилетий», – ответил министр.
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