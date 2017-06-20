Цены на отдых в Железном порту – 40 евро за ванную комнату, обитую вагонкой с душем, ущипните меня, – блогер

В разгар сезона отпусков известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook пишет о том, что об отдыхе в Украине можно писать и писать. Как пишет Ахеджаков, он естественно понимает призыв поддерживать украинских производителей и хорошо, если украинцы могут продавать свои товары и услуги с большой маржой.
По словам Кима Ахеджакова, сегодня у него был легкий шок, когда он узнал цены на отдых в Железном порту – 1200 гривен за номер 12 метров в день! «40 гребных евро за ванную комнату, обитую вагонкой с душем! И это в июне! И это лучший вариант! И туда, по нашим дорогам, ты еще не факт, что доберешься! И это в стране со средней зарплатой 150 евро в месяц и средней квитанцией 100 евро за коммунальные услуги», – написал блогер.
Он добавляет, что ему очень не хочется рекламировать отдых за рубежом, прославлять другие страны и их сервис, но за эти деньги, которые требуют в Украине в Турции или в Египте, да уже, наверное, и в Хорватии и Черногории можно набраться, действительно, сил и увидеть, что такое настоящий отдых и сервис.