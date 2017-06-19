Блогер: требования Березюка вполне понятны и справедливы – он просто хочет, чтобы «злочинна влада» начала наконец-то работать

Популярный украинский блогер Ким Ахеджаков у себя в Facebook пишет, что он совершенно не понимает, почему все так взъелись на лидера парламентской фракции «Самопомич» Олега Березюка, ведь его требования просты, понятны и справедливы. Он просто хочет, чтобы «злочинна влада» начала наконец-то работать.
Как пишет блогер, в частности Березюк хочет, чтобы премьер-министр Владимир Гройсман собрал экстренное совещание мэров областных центров западной Украины, на котором распределил квоты на вывоз Львовского мусора, при этом не обязательно слышать мнение этих самых мэров. Потом должен свое слово сказать президент страны Петр Порошенко, который должен прервать свой визит в США и ночью подписать указ о выделении денег на строительство полигона в Тернопольской области.
«Министерство транспорта должно обеспечить вывоз мусора под присмотром министерства внутренних дел. Ну, и, разумеется, наградить мэра Львова Андрея Садового – за оперативное решение проблемы», – резюмировал Ким Ахеджаков.