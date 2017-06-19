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Ким Ахеджаков рассказал о трех шагах, которые стоило бы сделать Садовому

Ким Ахеджаков рассказал о трех шагах, которые стоило бы сделать Садовому
Известный украинский блогер Ким Ахеджаков у себя в Facebook смоделировал ситуацию и рассказал, чтобы он сделал, будучи мэром Львова и имея глобальную мусорную проблему.

Как пишет Ахеджаков, первым делом он бы организовал раздельный сбор мусора. В каждом месте сбора мусора поставил бы отдельные контейнера под стекло, бумагу, пластиковую бутылку, пленку, металл, пищевые отходы. Силами мэрии и волонтеров заставил бы людей разделять мусор. Да, на первом этапе, на каждую помойку поставил бы по человеку, который заставлял бы вынимать мусор из пакетов и раскладывать по бачкам. О таком мусоре не нужно думать, куда его деть, за него не нужно платить, за ним сами приедут, заберут и еще заплатят денег. Вторым шагом стало бы то, что на остановках, в общественных местах, он заменил бы одиночные общие урны на несколько раздельных. Опять-таки, отдельно стекло, пластик, бумагу.

Третий шаг – под угрозой очень крупного штрафа, запретил бы выбрасывать строительный и крупногабаритный мусор. Делаешь ремонт или решил выбросить шкаф, будь добр отдельно вызови машину и заплати за утилизацию отходов. «Такими способами я бы отсек до 70% от общего объема мусора. И это можно сделать максимум за один месяц и деньги на это в бюджете Львова есть! Но в первую очередь, если бы я довел ситуацию до сегодняшней, я бы извинился перед львовянами и подал бы в отставку», – резюмировал Ким Ахеджаков.
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