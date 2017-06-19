Ахеджаков: усиления санкций США – не ждите, предоставления оружия – не ждите, а вот Тесла или Apple в Украине – вполне возможно

Популярный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook рассказал, чего он ждет от визита президента Украины Петра Порошенко в США. По словам Кима Ахеджакова, в политике он не ждет совершенно ничего. Скорее всего, у Трампа, все же были какие-то связи с Россией и усиление санкций, это максимум, на что мы можем рассчитывать.
По словам блогера, та же самая ситуация и в военной сфере – ничего. Понимая логику США – мы с нашим суперсовременным оружием и кучей союзников долбим ИГИЛ и дела продвигаются очень тяжело! Так, что если мы это оружие дадим Украине, это вряд ли вызовет существенное изменение в раскладе сил на Донбассе. Зато может вызвать негодование России, поставки оружия той стороне и новую эскалацию конфликта. Так что шансы на предоставления летального оружия – ноль.
«В экономике – вот здесь я жду прорыва. США является абсолютным финансовым центром мира. Там очень много денег! И этих американских денег очень мало в Украине. Я надеюсь, что визит Порошенко откроет Украину для бизнеса США», – написал Ахеджаков. Он добавляет, что главным итогом визита станет открытие производства в Украине известной, знаковой компанией США, такой, как Тесла или Apple. В том, что наш президент умеет договариваться, уже никто не сомневается.