Ахеджаков: украинский политики решили сделать картинку для российских СМИ

Украинские политики все, как один бросились работать над тем, чтобы сделать удачную картинку для российских СМИ, которые третий год подряд продолжают утверждать, что в Украине идет «гражданская война». Несмотря на то, что после обстрела российскими «градами» Авдеевки погибли украинские военнослужащие и сотни людей остались без крова над головой, украинский политики продолжают обострять обстановку в стране и строить пиар-акции, манипулируя общественным мнением и наголо обманывая украинцев. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаов.
«В связи с внешней угрозой, украинские политики, все, как один, решили объединиться вокруг президента, чтобы дать надежный отпор российской агрессии и в очередной раз доказать Европе, что Украина едина и вся проблема в том, что Россия никак не хочет оставить нас в покое», – написал блогер.
Чтобы показать единство украинцев, Юлия Тимошенко сообщила, что если бы она была президентом, то закончила бы войну за три дня. Анатолий Гриценко подумал, чем он хуже и выступил с заявлением за скорейший разрыв минских соглашений. Надежда Савченко решила не отставать и наперекор СБУ, опубликовала очередной список пленных. Не безызвестные Владимир Парасюк и Семен Семенченко, в лютые морозы заблокировали поставки угля на украинские ТЭЦ. «Вот так общая беда скрепляет наших политиков», – подытожил Ким Ахеджаков.