Блогер: почему Украине приходится покупать уголь у «недореспублик»?

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook задается вопросом, почему спустя три года конфликта на востоке страны Украине приходится покупать уголь у «недореспублик»? Почему мы не даем развиваться нашим предприятиям, продавая свою продукцию на временно окупированной территории. У наших предприятий увеличилась бы выручка, добавились бы рабочие места. Они увеличили бы выплату налогов, в том числе и военный сбор. В противовес мы развиваем предприятия сепаратистов, давая им продавать нам уголь. Эти деньги идут на развитие их предприятий, на уплату налогов в их казну и соответственно на укрепление их армии.
Ким Ахеджаков соглашается с тем, что у сепаратистов уголь самый дешевый – у них бесплатная электроэнергия с России, дешевая рабочая сила, низкие налоги, но мы должны понимать, что продавать его, кроме как нам, они больше никому не смогут. Поэтому мы должны перекрыть туда поступление денег и покупать уголь в любой другой стране по более высокой цене – ЮАР, Польше, Казахстане, но мы будем уверены, что не финансируем убийство наших солдат.
«Если нам вообще не в моготу и клин сошелся на этом угле, давайте введем, хотя бы антидемпинговую пошлину и НДС. И все деньги, полученные от уплаты этой пошлины, будем отправлять на развитие нашей армии. И после каждой уплаты будем отправлять им «жовто-блакитну грамоту». Так хоть минимизируем их прибыль и получим моральное и материальное удовлетворение», – резюмировал блогер.