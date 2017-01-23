Блогер: осталась надежда лишь на козака Гаврилюка

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что для многих людей Майдан ассоциируется с тремя лицами – Мустафа Найем, Владимир Парасюк и казак Гаврилюк. По мнению Ахеджакова, два лидера Майдана уже разочаровали и показали всю свою сущность.
«Практически сразу разочаровал Владимир Парасюк, превратившись в человека-Парасюка. Он подавал законы, в которых ничего не смыслит, махал ногами, устраивал клоунады в Верховной Раде, где эмоции могли только навредить, а холодного т резвого разума Парасюк так и не продемонстрировал. В общем делал все, что бы создать имидж дурачка-патриота. Разочарование усугубилось покупкой автомобиля при зарплате 5 тысяч гривен», – написал блогер в соцсети.
Ким Ахеджаков подчеркивает, что на этой неделе стало понятно, что Мустафа Найем – человек, который начал Майдан, один из самых честных и принципиальных людей Украины, оказался владельцем квартиры, которую он очень тщательно скрывал, происхождение которой объяснить он не может. «В общем, между мной и разочарованием в людях остался один козак Гаврилюк. На него то вся и надежда. Тримайся друже!», – резюмировал блогер.