Блогер поделился секретом, как получить пистолет от Авакова за заслуги перед Отечеством

На днях советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива высказался за то, чтобы в Украине каждый гражданин мог иметь и использовать для самообороны огнестрельное оружие. Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook решил предложить, по его словам, отличную идею сторонникам свободного ношения огнестрельного оружия.
«Зачем вам договариваться с президентом, депутатами, писать закон, который потом лобировать и протягивать в Верховной Раде, если все можно сделать гораздо проще. Нужно просто договориться с одним человеком – с министром МВД Арсеном Аваковым!», – отметил Ким Ахеджаков.
По его словам, схема такая – человек выбирает пистолет в интернет магазине, оплачивает его стоимость, затем оплачивает 500 гривен взноса в «Народный фронт», лайкает фото министра МВД, подписывает петицию о лишении Саакашвили гражданства и на следующий день министр подписывает документ о награждении человека пистолетом за заслуги перед Отечеством. «И законы менять не нужно, и деньги на всякие справки тратить!», – резюмировал блогер.