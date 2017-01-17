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Блогер поделился секретом, как получить пистолет от Авакова за заслуги перед Отечеством

Блогер поделился секретом, как получить пистолет от Авакова за заслуги перед Отечеством
На днях советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива высказался за то, чтобы в Украине каждый гражданин мог иметь и использовать для самообороны огнестрельное оружие. Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook решил предложить, по его словам, отличную идею сторонникам свободного ношения огнестрельного оружия.

«Зачем вам договариваться с президентом, депутатами, писать закон, который потом лобировать и протягивать в Верховной Раде, если все можно сделать гораздо проще. Нужно просто договориться с одним человеком – с министром МВД Арсеном Аваковым!», – отметил Ким Ахеджаков.

По его словам, схема такая – человек выбирает пистолет в интернет магазине, оплачивает его стоимость, затем оплачивает 500 гривен взноса в «Народный фронт», лайкает фото министра МВД, подписывает петицию о лишении Саакашвили гражданства и на следующий день министр подписывает документ о награждении человека пистолетом за заслуги перед Отечеством. «И законы менять не нужно, и деньги на всякие справки тратить!», – резюмировал блогер.
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