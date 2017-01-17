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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Блогер: Ждите от «СТБ» и подобных телемост дружбы – Москва-Киев-Донецк-Луганск. В студиях: Сурков, Савченко, Захарченко

Блогер: Ждите от «СТБ» и подобных телемост дружбы – Москва-Киев-Донецк-Луганск. В студиях: Сурков, Савченко, Захарченко
Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал трансляцию телеканалом «СТБ» передачи «Битва экстрасенсов» с участием военных РФ. По словам блогера, если тенденция сохранится, то скоро мы на наших экранах увидим: передачу из цикла «Герои не умирают», «Из мойщиков машин в легендарные комбаты. Жизненный путь героя Новороссии Моторолы».

Ким Ахеджаков прогнозирует, что дальше фишкой эфиров будет телемост дружбы – Москва-Киев-Донецк-Луганск. В студиях: Сурков, Савченко, Захарченко, Плотницкий. Тема передачи: «Отстранение от власти хунты, незаконно захватившей власть в Украине три года назад». Выйдет передача из цикла «Юридический вестник». Тема программы: «Семь законных и не совсем законных способов уклонения от мобилизации». Социальная реклама: «Украинский солдат, тебе холодно и голодно? Замучили проблемы? Тебе нужна поддержка? Выход есть! Пункты сдачи в плен... Телефон... Адрес...». Прямые трансляции из цикла ведущие футбольные чемпионаты мира. Сразу после чемпионата Италии, перед чемпионатом Англии, репортаж с центрального матча тура чемпионата «ДНР».
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