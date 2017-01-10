Ким Ахеджаков: шел третий год Великой Отечественной войны

Известный украинский блогер предложил своим подписчикам пофантазировать и представить, как могли бы развиваться сегодняшние события в Украине, если бы на дворе был 1944 год.
«Комсомолка-активистка Надежда Кравченко обратилась к Верховному главнокомандующему с требованием освободить всех советских солдат находящихся в застенках гестапо и объявила, по этому поводу, бессрочную голодовку. Бывший министр обороны СССР Анатолий Бруценко – муж главного редактора газеты «Правда», систематически печатал статьи, в этой самой газете, где называл Иосифа Сталина Йосей, ворюгой и усатым тараканом», – написал Ахеджаков.
Вспомнил блогер и немолодую экс-чиновницу предпенсионного возраста, в образе комсомолки, Юлию Болтушенко, которая собрала в центре Москвы участников третьего военного займа и потребовала досрочно оплатить людям приобретенные ими военные облигации. Молодая талантливая певица Анна Шморак, с ошеломляющим успехом выступила перед резервными частями СС. На вопрос журналиста, как это соотносится с миллионами погибших советских людей, она ответила, что искусство не имеет границ и она находится вне политики.
Сразу после Нового года, во всех кинотеатрах страны крутили выступления известных немецких артистов. Они пели, танцевали и поздравляли советский народ с наступившим 1944 годом. Из всех динамиков лились песни известных немецких шансонье. Шел третий год войны.