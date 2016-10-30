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Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину
Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в декларациях, а на то, что эти чиновники пришли во власть в вышиванках, рассказывая, что очень любят Украину, манипулируя общественным мнением.

По словам Кима Ахеджакова, нисколечко не удивило количество задекларированной недвижимости и кэша. «Я езжу мимо прокуратур, судов, Рады, я был в элитном поселке, где нет ни одного бизнесмена, одни депутаты, судьи, прокуроры. Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей рвавших вышиванки на груди за Украину. То есть в стране война, по телевизору он бьет себя в грудь, клеймит врагов, а потом идет и покупает Лексус за 150 штук баксов. Патриоты, блин!», – написал блогер.

Он отметил, что насторожило большое количество налички на руках у чиновников, богатейшие люди страны не доверяют нашей банковской системе.

«Клоуны подтвердили свое реноме. Один часы на Николая задекларировал, второй триллион гривен. Сдается мне, что это другие депутаты скинулись этим двоим, что бы отвлечь внимание от своих деклараций. По моему, е-декларирование – самое хорошее, что сделала нынешняя власть и это шаг к налаживанию честных отношений между властью и народом», – резюмировал Ким Ахеджаков.

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