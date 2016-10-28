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Порция новостей о Тимошенко, Оппоблоке, Гриценко и Наде с Парасюком

Порция новостей о Тимошенко, Оппоблоке, Гриценко и Наде с Парасюком
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook решил представить свое виденье новостей, которые должны быть в украинских СМИ, чтобы Украина была процветающим государством.

На первом месте в виртуальном рейтинге новость о том, что Парасюк с ноги вырубил министра финансов, после того, как тот предложил необоснованно поднять зарплаты.

На втором – новость о Наде Савченко, которая объявила голодовку в связи с тем, что Нацбанк отказался понизить учетную ставку на полтора процента.

На третьем, Тимошенко на канале Савика Шустера 20 минут рассказывала о газовых схемах, потом 20 минут объясняла, почему нужно повышать тарифы, расплакалась и попросила у всех прощения.

Четвертым оказался Гриценко, заявив, что он поддерживает реформы в Министерстве обороны и отдал свой Мерседес на нужды АТО.

Пятыми оказались депутаты Оппоблока в полном составе, на сессии Рады, вышли к трибуне, подожгли российский флаг и плюнули по очереди на портрет Путина.

Шестая новость – все судьи одновременно написали заявления об увольнении по собственному желанию.

И завершает порцию приятных новостей информация о том, что в Верховной Раде установлен рекорд – в течении недели на сессии регистрировалось по 450 человек.

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