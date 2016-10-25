Блогер раскрыл секреты, как бизнесмены беспрепятственно сотрудничают с ДНР

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков пообщался со многими людьми бизнеса, которые, по его словам, настроены проукраински и очень негативно к местной власти. У одного вообще лента в ФБ забита украинскими флагами и проклятиями в адрес руководства недореспублики, хотя ему туда приходится постоянно мотаться.
Итак, по порядку. Таможня. Да, там есть таможня. И все грузы, которые приходят или уходят в или из ДНР проходят через таможню. Рассказывают, что даже технику и боеприпасы прогоняют через терминал. Для этого загоняют вагоны на таможню и в это время всех оттуда выдворяют. В основном, заходит продукция из России, много из Украины (да, это автотранспортом вывоз в ДНР запрещен, а по железной дороге путь открыт и сейчас ежедневно туда заходят десятки вагонов, но об этом позже), да вообще со всего мира через оффшорные компании. Продают они продукцию, в основном в Украину, Россию и ЛНР. С недавних пор, появилась у них граница и с ЛНР, и теперь все грузы и туда приходится «затамаживать», рассказал блогер.
Налоги и пошлины. В недореспублике нет НДС. Вообще. Вся продукция с Украины облагается пошлиной 5,5 процентов. С России на большинство товаров пошлина отсутствует. Берут только 0,2% какого-то сбора. Дополнительно за каждую декларацию нужно заплатить 20 евро.
С Украины продукция попадает двумя способами. Первый, как сказано выше, вагонами напрямую. При таком варианте, экспорт не оформляется и НДС, соответственно не возмещается. Второй, сделка оформляется через оффшор, вывозится в Россию или Прибалтику, не растамаживается и переправляется в Донецк. Из-за отсутствия НДС, в обоих случаях цена получается приблизительно одинаковая. Из Украины заходят продукты питания, косметика, моющие, даже оборудование. С экспортом все гораздо сложней. Вывозится товары могут только полулегально и вагонами. Продаются в основном за нал или на них покупается НДС так, как акт производства по украинским законам сделать не возможно. Вывозится металл, уголь, в последнее время пошли товары народного потребления.
Основным спонсором ДНР является Россия. Этого особо не скрывают. Пенсии, армия, бюджетники – у всего этого один источник – бюджет России. Для торговли с ДНР Россия создала расчетный центр, в котором все предприятия могут открыть счета и торговать с Россией. А теперь самое интересное – торговать с ДНР предприятия России не хотят, особенно после того, как Украина ввела санкции против ряда компаний.
По словам Ахеджакова, с одной стороны Россия сейчас реально содержит Донбасс, с другой – все понимают, что он им и даром не нужен – у России, у самих хватает металла и угля, а продукцию ДНР девать им особо некуда.
Что касается хорошего слова – инвестиции. Их там нет. Все понимает, что в ДНР есть один источник поступлений и в любой момент он может иссякнуть. Поэтому бизнес особо никто не развивает. Тем не менее сейчас в ДНР улучшилась ситуация с поиском работы. В последнее время работу найти стало проще. Зарплаты колеблются от двух до шести тысяч гривен.
«И самое веселое в ДНР – это законы. С этим очень весело. Законы меняются каждый день. Сегодня одно министерство выдает распоряжение, завтра другое полностью противоположное. Общее мнение – нужно немного подождать, эти идиоты скоро друг друга перебьют», – резюмировал Ким Ахеджаков.
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