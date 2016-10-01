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Ким Ахеджаков: Украине необходима 100-процентная люстрация судей и закрытие прокуратуры

Ким Ахеджаков: Украине необходима 100-процентная люстрация судей и закрытие прокуратуры
Как передает replyua.net, известный украинский блогер подчеркивает тот факт, что суды и прокуратура в Украине это не госорганы, а частные структуры, которые нельзя реформировать, их нужно ликвидировать, 100-процентная люстрация и закрытие, как структуры. По другому никак, подчеркивает Ахеджаков.

«От ленты новостей тошнит! Журналисты поймали прокурора отъезжающим на машине за 100 тысяч долларов от дома за 3 миллиона долларов, который принадлежит его маме! И все так возмущаются! А на чем он должен ездить и где он должен жить? Все прокуроры ездят на таких машинах и живут в дорогих домах, оформленных на родителей! Или еще новость – суд оправдал судью пойманного пьяным за рулем. И опять все бухтят. Будто никто не знал, что у них там круговая порука!» – отмечает блогер.

По его словам, суды и прокуратура это частные структуры, единственной целью которых является получение прибыли, для себя. Единственным их отличием от коммерческих структур является то, что они не платят налоги. И для того, что бы решить эту проблему, нам нужно отпустить эту толпу бизнесменов-чиновников заниматься бизнесом! Всех и сразу, одновременно. По другому никак.

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