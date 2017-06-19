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Інформація по Розенблату підтвердилась – Казанський

Інформація по Розенблату підтвердилась – Казанський
Журналіст Денис Казанський прокоментував на власній сторінці в соцмережі Facebook інформацію про затримання охоронця нардепа від БПП Борислава Розенблата на отриманні хабара розміром 200 тисяч доларів, інформує replyua.net.

Казанський розповів, що він нещодавно готував матеріал про те, що за схвалення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в якості керівництва компанії «Держгеонадра» було призначено колишнього регіонала Олега Кирилюка та фігуранта кримінальної справи Миколу Фощія. І нині, за словами журналіста, є перші результати роботи нового керівництва, що вже у звичний спосіб почало роздавати ліцензії. Казанський зауважив, що було затримано людину Розенблата з 200 тисячами доларів, які нардеп взяв за те, щоб вирішити всі питання з Держгеонадрами. Сам же Розенблат раніше заявляв, що ось-ось мають прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину, додав Казанський. З тих пір минуло вже 2 роки і, як повідомив журналіст, з’ясувалось, що саме Розенблат є один із головних «рєшал» в Україні по справі нелегального видобутку бурштину.

На думку Казанського, самому нардепу нічого не загрожує в цій справі, в якій затриманий на гарячому з сумкою доларів охоронець і вийде винним.
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