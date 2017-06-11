Журналіст розповів, як відреагували жителі окупованих територій Донбасу на безвіз

Журналіст Денис Казанський поділився в соціальній мережі Facebook інформацією, як відреагували жителі так званої «ДНР» на запуск безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Він розповів, що в соціальній мережі «Вконтакте» почали працювати спільноти, адміністратори яких пропонують мешканцям непідконтрольних офіційному Києву територій зробити біометричний паспорт за хабар. Зокрема, Казанський зазначив, що «ДНР звалились скріпи» і почали масово створюватись групи, де пропонується швидко і за певну суму виготовити українські біометричні паспорти.
Казанський відзначив, що охочих серед жителів так званої республіки отримати український паспорт, який дозволяє їхати на територію Європейського Союзу, дійсно багато. Щоправда більшість з них цікавляться, чи можливо оформити біометричний паспорт без виїзду на підконтрольну Києву територію. Однак це, за словами адміністраторів, зробити неможливо через те, що для виготовлення біометричного паспорта необхідно обов’язково пройти дактилоскопію. Точна сума, скільки коштують такі послуги, наразі невідомо, але адміністратори спільнот повідомляють, що вони вирішують питання, де заночувати тим, хто приїжджає на підконтрольну Києву територію, які документи брати і як обійти черги.