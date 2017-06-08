Казанский: ни Тимошенко, ни Ляшко никогда в обычную больницу не пойдут, но они выступают за то, чтобы страдали другие люди

Популярный в Украине блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что насколько же фальшиво и жалко смотрятся популисты, и насколько выгоднее на этом фоне выглядит Ульяна Супрун. По словам блогера, майдановец Мусий поет в унисон с «медведчуковской шестеркой» Шурмой из «Оппоблока», про Ляшко и Тимошенко даже нечего говорить.
«Только безжалостные подонки могут желать сохранения нынешнего положения в украинской медицине. Причем, важно понимать, что ни Шурма, ни Мусий, ни Тимошенко с Ляшко никогда в обычную больницу не пойдут. Их не положат на обсосанный матрац у ржавой, протекающей батареи. Они выступают за то, чтобы страдали другие люди, а сами при случае поедут лечиться за рубеж, потому что прекрасно знают цену украинским больницам», – написал Денис Казанский.
Он добавляет, что недавно тут постили всякие страшные истории про больницы под тегом «вимагаю медреформу», ужасов там было опубликовано предостаточно. Как пишет Казанский, у него бы тоже нашлось не мало историй о проблемах в больницах. «Украинские больницы – это ад, плесень и вонища. Хуже, чем есть сейчас, уже некуда», – резюмировал Денис Казанский.