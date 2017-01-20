Блогер рассказал, до чего «ЛДНР» довели оккупированные ими земли

На своей странице в «Фейсбуке» известный украинский блогер Денис Казанский рассказал, во что оккупанты Донбасса превратили подконтрольную им часть региона. В своих суждениях журналист ссылается на демографические показатели «ЛДНР».
Как информирует replyua.net, в своем сообщении блогер говорит: «Если в городах, которые были захвачены боевиками «ЛДНР» в 2012 и в 2016 годах, сравнивать показатели смертей и новорожденных, то получается не совсем радостная история. После того, как захваченные боевиками территории были «освобождены от хунты», жители ОРДЛО почему-то начало стремительно вымирать. На сегодняшний день там в два или даже три раза показатели смертности превышают рождаемость. А это можно сопоставить с временами 1998-99 годов. Вероятней всего, это происходит в результате огромного выезда населения из оккупированных территорий, особенно людей молодого возраста. На землях, подконтрольных боевикам просто некому рожать».
На Донбассе можно наблюдать, как регион зачищают от жителей с неслыханной скоростью. По словам блогера, в случае, даже если где-то и существуют кровавые бандеровцы, желавшие жителям Донбасса смерти, то они могут быть довольны главарями «ЛДНР» Плотницким и Захарченко, и конечно же, Путиным. Ведь эта тройка действительно в курсе дела, как превратить украинский Донбасс в зону демографического бедствия.