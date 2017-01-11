Казанский: Компромат против Трампа – порноанекдот в сравнении с тем, что спецслужбы РФ имеют против наших миллиардеров

По мнению украинского богера и журналиста Дениса Казанского, история, которая сейчас происходит с Дональдом Трампом, очень хорошо показывает, почему власть олигархов несет угрозу национальной безопасности.
Блогер считает, что олигархи уязвимы, потому что на каждого из них, имея определенные возможности, можно насобирать ворох компромата, а у спецслужб такие возможности есть. «Трамп – скандальный товарищ, но компромат против него, все эти истории с проститутками и «золотым дождем» – просто порноанекдот в сравнении с тем, что спецслужбы России имеют против наших миллиардеров, ведь все мы понимаем, что можно на них нарыть», – отметил Казанский.
По его словам, на украинских олигархах висят трупы и хищения в особо крупных и, скорее всего, ФСБ не только прекрасно об этом осведомлено, но и хранит папочки с этими делами еще с 90-х. «Поэтому какой-нибудь условный Виктор П. может быть вполне искренним западником, но при этом в нужный час по щелчку пальцев выступит с заявлением о том, как хорошо отдать Крым России и отказаться от евроинтеграции», – подытожил блогер.