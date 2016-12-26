Блогер рассказал, почему украинцы страдают от высоких тарифов на ЖКХ-услуги

На своей странице в «Фейсбуке» известный украинский публицист Денис Казанский поделился мнением по поводу того, почему же на самом деле жители Украины страдают от высоких цен, которые им приходится платить за коммунальные услуги.
Как информирует replyua.net, Казанский пишет что, в соответствии с самой известной версией, которую зачастую можно услышать от пророссийских политиков в Украине, рост тарифов происходит из-за того, что граждане нашей страны стремятся в Евросоюз. Публицист отмечает что, на самом деле, на протяжении достаточно длительного времени считалось, что рост цен на оплату услуг по поставкам газа, а также на отопление был связан непосредственно с разрывом с РФ и стремление к энергетической независимости Украины.
Продолжая говорить о причинах, Денис Казанский пишет: «Но в действительности, в том, что в Украинском государстве жители получают завышенные счета на оплату коммуналки, виновны не Евросоюз, не газовая независимость от России, и даже не Международный валютный фонд». По словам блогера, «в этом вина стоит за устаревшей, совковой системой коммунального хозяйства, которая очень неэффективно расходует ресурсы. И стране нужно бороться именно с этим, а не «лететь» на тарифный майдан, где люди собираются по кличу различных проходимцев».