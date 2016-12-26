Казанский ответил на претензии к реакции украинцев о катастрофе Ту-154

На своей странице в Facebook Денис Казанский, украинский журналист, дал свою оценку претензиям о том, как украинские пользователи соцсетей оценили катастрофу российского самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, передает replyua.net. Больше всего Казанского возмутили комментариям Анастасии Топольской, супруги народного депутата Сергея Лещенко, и блогера Рустема Адагамова.
По словам Казанского, жители страны, по отношении к которой соседнее государство ведет военную агрессию, в значительной мере начинает жестко относиться к нему. В связи с этим Казанский решил напомнить события двухлетней давности, в том числе, сбитый недалеко от Луганска Ил-76, на котором находились украинские десантники, а также то, как с применением «Градов» российская сторона уничтожила украинских военных возле Зеленополья.
Накануне возглавляющий так называемую Службу безопасности руководителя непризнанного Приднестровья Валерий Гратов, сославшись на данные свои источников, заявил, что причиной крушения самолета Ту-154 стал теракт. Такую информацию Гратов разместил в Facebook. Он отметил, что, согласно информации его «друзей», в Кремле версию о возможном теракте официально отбросили, чтобы не вызвать резонанса в СМИ.
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