Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і відправився в Україну, щоб вбивати українців, цитує блогера replyua.net.
Російський і французький актор і письменник Юрій Юрченко навесні 2014 року з Парижа примчав до Слов'янська в банду до Ігоря Стрєлкова. Юрченко, який є членом Спілки письменників Росії, а також президентом французької театральної асоціації «Les Saisons Russes» («Русские Сезони»), поїхав жити до Франції ще в 1992 році. Однак, коли угруповання російських диверсантів Ігоря Гіркіна (Стрелкова) вторглося в Донецьку область, приїхав з Франції в Україну, щоб брати участь в боях на боці незаконних збройних формувань ДНР. У серпні 2014 році під час боїв за Іловайськ Юрченко був поранений і потрапив у полон до бійців ВСУ, проте через деякий час його обміняли на українських військовополонених.
По словами Юрченко, поки він сидів у полоні, його знайомі збирали гроші на його звільнення, які потім зникли. Крім того, актор загруз в боргах і втратив можливість жити і працювати у Франції. В даний час йому надзвонюють банківські колектори, щоб вибити з нього борги.
«Поки воював і сидів в українському полоні, знайомі оформили на нього кредит, а також збирали гроші нібито на його звільнення і лікування, які потім привласнили собі. В результаті Юрченко загруз в боргах, зламав собі життя, відбивається від колекторів і сидить тепер в Росії, так як до Франції до родини більше не пускають. Вся пенсія йде на виплату кредитів. Молодець, повоював за Новоросію. Цей лис, виявляється, ще й в тюрмі народився, куди радянська влада посадила його вагітну матір, тому що «час був такий». Ідеальний воїн «русского мира», одним словом», – написав Денис Казанський.
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