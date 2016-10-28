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Бойовик воював за «ДНР», залишився без ніг, забутий командуванням та «молодою республікою»

Бойовик воював за «ДНР», залишився без ніг, забутий командуванням та «молодою республікою»
Військовий кореспондент Геннадій Дубовой, який працює на бойовиків «ДНР», записав інтерв'ю з одним із поранених сепаратистів, який втратив ноги в 2015 році в боях за Дебальцеве. В інтерв'ю покалічений бойовик Владислав Хісамов на прізвисько «Вампір», а також його мати поскаржилися, що не отримують допомоги від угруповання «ДНР». Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Денис Казанський, передає replyua.net.

Мати Хісамова розповіла, що її син був звільнений з «армії ДНР» заднім числом вже після того, як йому відірвало ноги, і з тих пір отримує лише жалюгідну пенсію по інвалідності розміром в 1800 рублів (близько 700 гривень), забутий своїми командирами.

Владислав Хісамов вже два роки чекає милиці від ватажків «молодої республіки», які тим часом сидять на потоках вугілля і віджимають ринки, але на милиці у них грошей немає. Та й навіщо допомагати тому, хто більше вже не зможе воювати, задається питанням Денис Казанський.

«Військова пенсія – смішно. 1800 рублів для мене, як для інваліда з найважчою групою, який постраждав під час воєнних дій... Виходить 1800 рублів – все, що заслужив», – скаржиться бойовик в інтерв’ю.

«Скільки вже таких постів я написав – сам збився з рахунку. І це тільки ті поодинокі випадки, про які розповідають самі бойовики. А скільки їх насправді – не злічити. І головне – заради чого вони воюють? Щоб Путін потім знову сказав, що Донбас – це територія України? Залишитися калікою через брехливих мудаків – прекрасна доля», – резюмував блогер.

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