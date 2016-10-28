Бойовик воював за «ДНР», залишився без ніг, забутий командуванням та «молодою республікою»

Військовий кореспондент Геннадій Дубовой, який працює на бойовиків «ДНР», записав інтерв'ю з одним із поранених сепаратистів, який втратив ноги в 2015 році в боях за Дебальцеве. В інтерв'ю покалічений бойовик Владислав Хісамов на прізвисько «Вампір», а також його мати поскаржилися, що не отримують допомоги від угруповання «ДНР». Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Денис Казанський, передає replyua.net.
Мати Хісамова розповіла, що її син був звільнений з «армії ДНР» заднім числом вже після того, як йому відірвало ноги, і з тих пір отримує лише жалюгідну пенсію по інвалідності розміром в 1800 рублів (близько 700 гривень), забутий своїми командирами.
Владислав Хісамов вже два роки чекає милиці від ватажків «молодої республіки», які тим часом сидять на потоках вугілля і віджимають ринки, але на милиці у них грошей немає. Та й навіщо допомагати тому, хто більше вже не зможе воювати, задається питанням Денис Казанський.
«Військова пенсія – смішно. 1800 рублів для мене, як для інваліда з найважчою групою, який постраждав під час воєнних дій... Виходить 1800 рублів – все, що заслужив», – скаржиться бойовик в інтерв’ю.
«Скільки вже таких постів я написав – сам збився з рахунку. І це тільки ті поодинокі випадки, про які розповідають самі бойовики. А скільки їх насправді – не злічити. І головне – заради чого вони воюють? Щоб Путін потім знову сказав, що Донбас – це територія України? Залишитися калікою через брехливих мудаків – прекрасна доля», – резюмував блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter